PayPal-Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Der Höhenflug des Zahlungsdienstleisters PayPal geht weiter. Nachdem es im Mai zunächst zu einem Rücksetzer kam, übernahmen in der vergangenen Woche die Bullen wieder die Kontrolle und führten den Kurs am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch bei 114,66 US-Dollar. Auch auf Euro-Basis ist der Aktie inzwischen der Sprung in den dreistelligen Kursbereich gelungen, aktuell notiert das Papier bei 100,14 Euro.

Ende April ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung