PayPal-Aktie: Hier ist noch mehr möglich!

Die PayPal-Aktie präsentiert sich auch in diesem Jahr in einer starken Verfassung und setzt ihre Aufwärtsbewegung unvermindert fort. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursgewinne auf 16,94 Prozent. Am Montag wurde bei 86,64 Euro ein neues Allzeithoch markiert, doch die Anleger scheinen mehr zu wollen. Auch am Dienstag geht es weiter aufwärts. Charttechnische Widerstände gibt es keine, allenfalls die runden Kursmarken könnten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.