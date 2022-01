PayPal-Aktie: Große Pläne!

Gibt es demnächst eine praktische Funktion beim Bezahldienst PayPal? Wie bekannt wurde, will PayPal in den Kryptomarkt vordringen. In den USA und Großbritannien ist es Kunden bereits möglich, mit Kryptowährung zu bezahlen. Damit ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis dies auch für PayPal-Kunden in Europa möglich ist. Ferner will PayPal eine eigene Währung kreieren, mit der auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung