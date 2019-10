PayPal Aktie: Gleich vier neue Anleihen!

Jahrelang war die PayPal-Aktie ein schönes Investment, da der Aktienkurs stieg und stieg. Der Aufwärtstrend ist indes nun auch hier – erstmal? – Geschichte. Vom Jahreshoch bei gut 108 Euro im Xetra-Handel hat sich die Notierung zuletzt dann doch spürbar entfernt, auch wenn auf 12-Monats-Sicht in Euro gesehen immer noch ein solides Plus von aktuell ca. +21% zu Buche steht. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



