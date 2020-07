PayPal Aktie: Folgendes Rückschlagpotenzial besteht!

PayPal Aktie: Sehr fulminant konnte dieses Wertpapier dazugewinnen. So ist es von 82,07 auf nun 178,40 USD angezogen. Grundsätzlich besteht nach starken Anstiegen auch immer eine erhöhte Gefahr eines Rückschlags. Schaut man sich das Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung an, so lassen sich diverse übliche Bereiche für eine mögliche Erholung ablesen. Minimal müsste es eigentlich bis zum 38,2 % Retracement gehen können. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung