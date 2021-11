PayPal-Aktie: Es wird immer schlimmer!

Bei der PayPal-Aktie gehen die Kursverluste weiter. Der Wert hat in den vergangenen Tagen weiteres charttechnisches Porzellan zerschlagen, indem die 200-Tage-Linie (EMA50) und ein wichtiger Support bei 251,59 Dollar unterschritten wurde. Inzwischen ist der Kurs in den Supportbereich zwischen 225 und 235 Dollar zurückgefallen. Sollte auch hier keine Kaufreaktion erfolgen, drohen weitere Abgaben in Richtung des 2020er-Doppeltops bei 212,45/215,83 Dollar. Selbst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



