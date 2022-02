PayPal-Aktie: Es wird gefährlich!

Stockende Lieferketten, eine immer höhere Inflation, nachlassende Umsätze beim E-Commerce – all das sind Faktoren, welche PayPal dazu bewogen, die Prognose für das laufende Jahr deutlich nach unten zu korrigieren. Was all diesen Dingen gemein ist: sie werden so schnell kaum von der Bildfläche verschwinden.

Das ist auch den Aktionären bewusst, welche sich daher auch nach dem initialen Kursschock immer weiter von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung