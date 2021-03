PayPal-Aktie: Es droht weiteres Ungemach!

Die Aktie des amerikanischen Zahlungsdienstleisters PayPal hat nach ihrem Mitte Februar markierten Hoch bei 309,14 USD einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen, der den langfristigen Aufwärtstrend in Gefahr bringt. In den letzten Tagen hat der Kurs erneut auf der Trendlinie aufgesetzt und droht diese nach unten zu durchbrechen. Außerdem kündigt sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation an, die die Aktie weiter unter Druck setzen könnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



