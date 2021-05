PayPal-Aktie: Die Erwartungen sind hoch!

Nach dem Marathon an Quartalszahlen in der vergangenen Woche geht es in der neuen Woche munter weiter. Am Mittwoch stehen auch beim Zahlungsdienstleister PayPal neue Ergebnisse an, die an den Märkten zweifellos mit Spannung verfolgt werden dürften.

Die Analysten haben sich im Vorfeld selbstredend bereits positioniert und scheinen hohe Erwartungen an das Unternehmen zu stellen. Im Schnitt rechnen sie mit einem Gewinn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung