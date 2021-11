PayPal-Aktie: Erholung in Sicht?

Rein rational lässt sich kaum noch erklären, was in den letzten Wochen mit der PayPal-Aktie passiert ist. Trotz unverändert guter Wachstumsaussichten ging es mit den Kursen um knappe 18 Prozent in die Tiefe. Ausgelöst wurde das Ganze durch ein ganzes Sammelsurium an Gründen.

Da wäre zum einen die Konkurrenz, die derzeit ordentlich aufs Gas tritt. Vor allem Klarna aus Schweden erweist sich



