PayPal-Aktie: Eine schwache Woche endet auf einem neuen Jahrestief

Auch in der vergangenen Woche hatten die Bullen bei der PayPal-Aktie nicht viel zu bestellen. Am Montag und Dienstag gelang zwar eine leichte Stabilisierung, doch sie wurde in der zweiten Wochenhälfte mit einem fortgesetzten Abverkauf sogleich wieder von den Bären gekontert. Sie ließen den Wert am Freitag auf ein neues Jahrestief bei 103,03 US-Dollar zurückfallen. Der Wochenschlusskurs lag mit 103,65 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung