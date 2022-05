PayPal-Aktie: Düstere Aussichten?

Die PayPal-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche nach recht überraschenden Ergebnissen leicht erholen. Dieser Schwung hielt jedoch nicht lange an, denn sie fiel schnell wieder um fünf Prozent zurück. Die Situation für die PayPal-Aktie bleibt sehr angespannt. Der anhaltende Rückgang bei PayPal und der ebenso schwache Gesamtmarkt lassen die kommenden Wochen in einem düsteren Licht erscheinen.In dieser Woche könnte… Hier weiterlesen