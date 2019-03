PayPal-Aktie: Darum ist die Aktie weiterhin ein Buy!

Die Aktie des Zahlungsabwicklers PayPal befindet sich nach einer gut dreimonatigen Seitwärtsphase seit Ende Dezember wieder auf dem Weg nach oben. Am 25. Januar wurde ein neues Hoch bei 82,42 Euro erreicht, ehe eine leichte Korrektur einsetzte. Seit Anfang Februar geben aber wieder die Bullen den Ton an. Es gelang der Sprung über das Januar-Hoch und in der Folge gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.