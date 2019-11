PayPal-Aktie: Darum ist die Aktie so interessant!

Nach der Hausse in den ersten sieben Monaten ist die PayPal-Aktie in den letzten Wochen wieder etwas zurückgekommen. Ende Juli kam es zunächst zu leichten Gewinnmitnahmen, ehe die Aktie in eine Seitwärtsbewegung einschwenkte. Im Bereich der 100,00-US-Dollar-Marke scheint der Titel nun einen Boden gefunden zu haben. Aus fundamentaler Sicht würde ebenfalls nichts gegen eine weitere Aufwärtsbewegung sprechen, da die jüngsten Quartalszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung