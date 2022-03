PayPal-Aktie: Bullish!

PayPals CEO ist der Ansicht, dass Kryptowährungen große Teile der Finanzwelt neu gestalten werden. Er glaubt fest an die Power der Blockchain-Technologie. PayPal dringt seit 2021 immer mehr in die Krypto-Welt vor. CEO Schulman hält es allerdings für falsch, Bitcoin und Kryptowährungen allgemein stets auf Investments zu reduzieren. Viel spannender ist es, was die Technik zukünftig für das Finanzsystem leisten kann.

