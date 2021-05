PayPal-Aktie: Die Bullen müssen sich neu sortieren

Ende April sah es kurzzeitig so aus, als könne es der PayPal-Aktie gelingen, die seit dem neuen Allzeithoch vom 16. Februar bei 309,14 US-Dollar laufende Korrektur zu beenden und einen erneuten Anstieg in Richtung auf den Spitzenwert zu vollziehen. Es kam jedoch anders, denn den Bullen fehlte in zwei Anläufen die Kraft, den Widerstand bei 277,50 US-Dollar nachhaltig zu überwinden.

