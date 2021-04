PayPal-Aktie: Alle Zeichen auf grün!

Der Langfrist-Aktienchart von PayPal sieht so aus, wie es Aktionäre gerne haben. Der Strich geht von unten links nach oben rechts, ohne große Schwankungen. Lediglich die Corona-Krise riss letztes Jahr eine kleine Macke in den Chart. Dies wurde durch den Run in den Folgemonaten und bis heute jedoch mehr als ordentlich ausgeglichen. Seit dem Corona-Tiefkurs bei rund 85 Euro konnte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung