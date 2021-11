PayPal-Aktie: Die Aktie bleibt angeschlagen

Besonders unangenehm für die Bullen ist, dass es ihnen in den letzten Tagen nicht gelang, die am 9. November zwischen 226,25 und 212,40 US-Dollar gerissene Kurslücke vollständig zu schließen. Zwar drangen die Notierungen in das Gap ein, es gelang aber nur ein Anstieg bis auf 215,97 US-Dollar. Hier übernahmen am 16. November die Bären wieder das Kommando und setzten den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung