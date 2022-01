PayPal-Aktie: Die Aktie beweist relative Stärke!

Die PayPal-Aktie ist durchwachsen ins neue Jahr gestartet. Nach einem vielversprechenden Wochenauftakt mit Gewinnen von 3,37 Prozent sorgten die Bären am Dienstag und am Mittwoch wieder für fallende Kurse. Am Donnerstag gelang ein Anstieg von 2,73 Prozent, während der Freitag erneut von den Bären dominiert wird. Auf Wochensicht stehen damit leichte Verluste von 0,64 Prozent zu Buche.

PayPal-Aktie beweist relative Stärke

