PayPal Aktie: Affirm Holdings bald an der Börse?

PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), Mitbegründer des von Max Levchin unterstützten Fintech-Unternehmens Affirm Holdings Inc reichte am Mittwoch bei der US-Börsenaufsichtsbehörde einen vorläufigen Prospekt für einen Börsengang ein.

Bestätigen Sie den Börsengang

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Stammaktien an der Nasdaq-Börse mit dem Ticker “AFRM” zu notieren, obwohl es keine weiteren Einzelheiten zu dem Angebot, einschließlich des Preises oder der Anzahl der Aktien, die es zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung