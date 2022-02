PayPal-Aktie: Achtung!

PayPal-User müssen jetzt aufpassen. Eine neue Schadsoftware kann Zahlungen bei PayPal manipulieren. Die Schadsoftware „Allcome“ kann die E-Mail-Adresse des Zahlungsempfängers durch eine falsche ersetzen. Wird dies nicht bemerkt, so wandert das Geld an die manipulierte anstatt an die richtige Adresse. Auch bei Übertragungen von Kryptowährungen kann dies passieren. Wie sich diese Problematik längerfristig auf die PayPal-Aktie auswirken wird, bleibt abzuwarten.