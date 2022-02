PayPal-Aktie: 5 Kennzahlen, über die du einmal nachdenken solltest

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Ob die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) jetzt ein Kauf ist, das ist eine Frage, die besser jeder Investor für sich selbst beantworten sollte. Viele haben das zuletzt getan und die Aktie eher gemieden. Das führte zu einer Korrektur um ca. ein Viertel und hat die Ausgangslage jedenfalls optisch preiswerter gestaltet.

Blicken wir auf fünf Kennzahlen bei der PayPal-Aktie, die für dich als Foolishen Investor zumindest relevant sind. Sie beantworten dir zwar die Frage nicht. Aber zeigen trotzdem, was der US-amerikanische Zahlungsdienstleister inzwischen so alles aufgebaut hat.

PayPal-Aktie: 1,25 Billionen US-Dollar & 426 Mio. Nutzer!

Zunächst einmal wollen wir uns das Ökosystem der PayPal-Aktie ein wenig näher ansehen. Das Management konnte per Ende des vierten Quartals 426 Mio. Nutzer vorweisen. Damit hat man zwar das ausgegebene Ziel verfehlt, 430 Mio. Nutzer zum Ende des Geschäftsjahres vorweisen zu können. Trotzdem: Das Ökosystem ist wirklich gigantisch.

Zudem kam der US-Zahlungsdienstleister auf ein Payment Volume in Höhe von 1,25 Billionen US-Dollar. Auch das ist wirklich eine Menge und es zeigt mir zumindest, wie alltäglich dieser Zahlungsdienstleister für viele Verbraucher ist. Das kann die Basis dafür sein, langfristig solide Renditen einzufahren.

Natürlich wird weiteres Wachstum bei der PayPal-Aktie auch in Anbetracht solcher Zahlen schwieriger. Das Gesetz großer Zahlen reduziert den weiteren adressierbaren Markt. Für weitere 10 % Wachstum beim Payment Volume müssen inzwischen 125 Mrd. US-Dollar an Volumen her. Trotzdem ist die Reichweite des US-Unternehmens definitiv bemerkenswert.

Wachstum? Wie wäre es mit KGV und KUV?

Wachstum ist ein wesentliches Merkmal bei der PayPal-Aktie und insbesondere die Prognosen und Wachstumsraten enttäuschten zuletzt. Ob berechtigt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber immerhin: Es gibt noch ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz, was zeigt: Die Investitionsthese ist mengenmäßig gewiss noch intakt.

Aber auch Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Umsatz-Verhältnis sind überaus relevant. Bei einem Aktienkurs von 128,81 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls bei 36,6. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei ca. 5,6. Wir erkennen anhand beider Werte, dass sowohl Gewinn- als auch Umsatzwachstum für weiter steigende Aktienkursen nötig sind.

Bei der PayPal-Aktie ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich zu fragen: Ist das langfristig möglich? Ich glaube schon, wenn ich mir den Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen und das Ökosystem ansehe. Wobei natürlich auch die Frage nach der Qualität und Quantität des Wachstums entscheidend ist.

PayPal-Aktie: 56 % Discount!

Die fünfte Kennzahl der PayPal-Aktie ist zudem der Discount. Das Minus liegt derzeit bei 56 %, was gewiss nicht wenig ist. Trotzdem benötigt die Bewertung, wie gesagt, weiteres Wachstum. Vielleicht können dir die Kennzahlen helfen, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob man den Dip kaufen sollte. Qualität und Quantität sind teilweise gegeben, aber eben auch Fragezeichen rund um das weitere Wachstum. Der Trend und der Markt sind jedenfalls noch intakt.

