PayPal-Aktie: Die 2 Dinge, die den 2022er-Turnaround bedeuten

Kann die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) den Turnaround im Jahre 2022 schaffen? Möglicherweise. Im Kern geht es natürlich darum, dass das operative Wachstum zurückkehrt. Das ist es, was Foolishe Investoren beobachten sollten.

Allerdings bin ich überzeugt: Foolishe Investoren sollten sich rein qualitativ vielleicht auch auf andere Dinge konzentrieren als Umsatz- und Ergebniswachstum. Wobei diese Faktoren natürlich ebenfalls relevant bleiben.

Selbst wenn das operative Wachstum (was wir einfach mal nicht hoffen) weiterhin eher schwächelt, könnten diese Faktoren trotzdem zeigen, dass das Kerngeschäft der PayPal-Aktie intakt ist. Riskieren wir einen Blick darauf, welche Dinge das sind.

PayPal-Aktie: Wachstum des Ökosystems

Bei der PayPal-Aktie ist es ohne Zweifel ziemlich clever, sich auf das weitere Wachstum des Ökosystems zu konzentrieren. Per Ende des dritten Quartals gilt, dass der US-amerikanische Zahlungsdienstleister auf 416 Mio. aktive Accounts gekommen ist. Für das vierte Quartal gibt es eine Prognose von 430 Mio. Nutzern und Accounts. Das ist für mich die Basis für den zukünftigen Erfolg. Zumindest, wenn das Wachstum weitergeht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für das Management der PayPal-Aktie immer noch entscheidend, die Akzeptanz zu vergrößern. Mit bald ca. 430 Mio. Nutzern per Ende des Jahres ist es für Händler und insbesondere in den Weiten des WWW immer wichtiger, diese Zahlungsmethode anzubieten. Ohne Zweifel ist die Akzeptanz ein wichtiger Schlüssel. Das Ökosystem wiederum führt gleichermaßen dazu, dass Händler und Kunden sich auf dieser Plattform tummeln, um ihre Zahlungen abzuwickeln.

Wenn das Wachstum hier weitergeht, so ist das ein starkes Zeichen. Wobei es auch ein qualitatives Wachstum bei der PayPal-Aktie geben sollte. Unter anderem einen konsequenten Ausbau des Leistungsspektrums. Konkurrenten wie Square, aber auch andere innovative Fintechs schlafen schließlich nicht in diesem Markt und wollen das erreichen, was der US-Zahlungsdienstleister heute schon hat.

Das Transaktionsvolumen

Für das Ökosystem und das Nutzungsverhalten der PayPal-Aktie ist es außerdem entscheidend, dass das Transaktionsvolumen weiter klettert. Im dritten Quartal haben wir hier mit einem Wachstum von 24 % auf währungsbereinigter Basis und einem Wert von 310 Mrd. US-Dollar gesehen, dass der US-Konzern definitiv nicht mehr klein ist. Aber: Weiteres Wachstum in diesem Markt bei dieser Kennzahl ist ebenfalls entscheidend, um nicht an Bedeutung zu verlieren.

Selbst wenn es zu privaten Zwecken ohne Entgelt ist: Wenn das Transaktionsvolumen der PayPal-Aktie konsequent ansteigt, spricht das ebenfalls für die Intaktheit des Ökosystems. Sowie eine konsequent größere Akzeptanz in diesem nach wie vor großartigen Wachstumsmarkt.

Je stärker das Ökosystem und die alltägliche Nutzung von PayPal ist, desto besser kann das Management die Leistungen in Zukunft womöglich monetarisieren. Die Akzeptanz, die Alltagstauglichkeit und das Volumenwachstum könnten dafür wichtige Faktoren sein.

