PayPal-Aktie: Die 100-Euro-Marke rückt immer näher!

Die PayPal-Aktie befindet sich in diesem Jahr wieder fest in Bullenhand. Ohne größere Korrekturen steigt die Aktie entlang einer steilen Aufwärtstrendgeraden nach oben und kann dabei fast täglich neue Tops markieren. Nachdem auf Dollar-Basis bereits Mitte März der Sprung in den dreistelligen Kursbereich gelang, könnte dies nun auch bald auf Euro-Basis geschehen. Hierzulande notiert die Aktie bei 95,34 Euro. Auf das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.