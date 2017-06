Pax Anlage: Eine Ära geht zu Ende!

Liebe Leser,

die Sache ist nun endgültig beschlossen: Wie bereits vom neuen Mehrheitseigner Basler Leben AG angekündigt wird in den kommenden Tagen eine Dekotierung der Aktien des Schweizer Immobilienunternehmens Pax Anlage AG beantragt. Sprich: Die Wertpapiere werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange delistet und damit aus dem freien Handel verschwinden.

Seit über 20 Jahren an der Börse

Damit geht eine Ära zu Ende. Denn die 1959 gegründete Immobiliengesellschaft war seit 1996 und damit über 20 Jahre fester Bestandteil der SIX Swiss Exchange. Doch nach einer Übernahme durch die Basler Leben AG, die im Mai abgeschlossen wurde, ist damit nun Schluss. Der Schweizer Versicherer hält nach Ablauf der Angebotsfrist 83,64 % der Anteile an Pax in Händen. Dies geht aus dem definitiven Endergebnis hervor, das Ende Mai veröffentlicht wurde.

Kurios: Obwohl die Basler Leben ausdrücklich die volle Übernahme anstrebte, nahmen 16,36 % der Aktionäre das Angebot nicht an. Warum dem so ist, darüber kann ich nur spekulieren. Vermutlichen hoffen sie noch auf einen Aufschlag. Ob dies nach dem Delisting noch realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt.

Der Hintergrund für die Übernahme

Hintergrund der Übernahme ist im Prinzip das derzeitige Niedrigzinsumfeld. Die klassischen Anlagen werfen nicht mehr genügend Zinsen ab. Zudem erhebt die Schweizerische Nationalbank Negativzinsen auf hohe Einlagen. Deshalb müssen sich die kapitalstarken Versicherer neue Anlagemöglichkeiten suchen. Da bietet sich natürlich der boomende Immobilienbereich an. Die Bâloise Holding, in der die verschiedenen Tochtergesellschaften der Basler Versicherung zusammengefasst sind, zählt mittlerweile zu den wichtigsten Schweizer Immobilienanbietern.

Ein Beitrag von Mark de Groot.