Das größte TV-Rätsel Deutschlands geht weiter. ProSieben setzt die Erfolgs-Show "The Masked Singer" wie geplant am Dienstag, 14. April 2020, live um 20:15 Uhr fort. Die beiden letzten Wochen musste die Show eine Pause einlegen. Drei Team-Mitglieder waren an Corona erkrankt.Noch sechs Masken laden die Zuschauer und das Rate-Team zum Rätseln ein: Welche Stars verbergen sich unter dem Drachen, dem Chamäleon, dem Faultier, dem Hasen, dem Roboter und dem Wuschel? In der vierten Live-Ausgabe von "The Masked Singer" gibt es wieder neue, spannende Indizien zu den Stars, die vielleicht die folgenden Fragen klären: Warum liebt das Chamäleon die Illusion und das Faultier die Gefahr? Wie bricht der Drache jeden Fluch und der Roboter die Herzen der Menschen? Und was macht den Hasen zum Leckerei-Experten und den Wuschel zum Rennfahrer? Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany."The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen Live-Shows von "The Masked Singer" Audiodeskription (Bildbeschreibung) via App und Live-Untertitel (Videotext Seite 149) für Blinde, Sehbehinderte und Hörgeschädigte an.