Pauschalurlaub im Sommer 2017: Mallorca beliebteste europäische Insel (FOTO)

München (ots) -- Inselurlauber buchen über CHECK24.de am liebsten Mallorca, Kretaund Gran Canaria- Preisunterschiede auf den Kanaren: Fuerteventura teurer alsTeneriffa- Mietwagen auf Gran Canaria am günstigsten, auf Kreta amteuerstenPauschalreisende, die in den Sommerferien einen Inselurlaubplanen, buchen in diesem Jahr am liebsten Mallorca.* DieBaleareninsel ist bei CHECK24-Kunden mit einem Buchungsanteil von 36Prozent die mit Abstand beliebteste der europäischen Inseln. Dahinterfolgt Kreta auf Rang zwei (16 Prozent). Als meistgebuchte KanarischeInsel landet Gran Canaria auf Platz drei (acht Prozent).Preisunterschiede auf den Kanaren: Fuerteventura im Schnitt 18Prozent teurer als TeneriffaUnter den fünf meistgebuchten europäischen Inseln ist einPauschalurlaubstag auf Teneriffa mit durchschnittlich 73 Euro proPerson am günstigsten. Für einen Urlaubstag auf Fuerteventura zahlenReisende dagegen im Schnitt 18 Prozent mehr (Ø 86 Euro pro Person).Zum Vergleich: Auf den beiden beliebtesten Inseln der CHECK24-KundenMallorca und Kreta kostet der Pauschalurlaubstag im Schnitt etwa 81Euro.Mietwagen auf beliebten europäischen Inseln: Gran Canaria amgünstigsten, Kreta am teuerstenReisende, die ihren Urlaubsort mit dem Mietwagen erkunden, zahlenzur Sommerferienzeit auf Gran Canaria im Schnitt 17 Euro pro Tag.**Auf Kreta kostet der Mietwagen dagegen mehr als doppelt so viel (Ø 37Euro pro Tag). Das Preisniveau für Mietwagen ist auf den Kanarenvergleichsweise niedrig: Auf Fuerteventura (Ø 19 Euro pro Tag) undTeneriffa (Ø 20 Euro pro Tag) zahlen Mietwagenkunden nur unwesentlichmehr als auf Teneriffa.*Betrachtet wurden alle Pauschalreisebuchungen über CHECK24.de füreinen Aufenthalt auf einer europäischen Insel in den Sommerferien2017 (22.06. - 11.09.)**Betrachtet wurden alle Mietwagenbuchungen über CHECK24.de mitAbholorten auf einer europäischen Insel in den Sommerferien 2016(23.06. - 12.09.)