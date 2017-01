Pauschalreisen-Trend 2017: Ägypten wieder im Aufwind, Türkei verliert

Berlin (ots) - 2016 war ein schwieriges Jahr für den Tourismus inÄgypten, doch so langsam scheint sich das Land wieder zu erholen. Inden ersten 3 Wochen 2017 war Hurghada das beliebtestePauschalreisen-Ziel bei urlaubspiraten.de und auch Marsa Alamschaffte es in die Top 10. Stark abgerutscht ist hingegen die Türkei,die sich letztes Jahr noch mit Antalya den Spitzenplatz sicherte.Dieses Jahr schafft es die türkische Region nur noch auf Platz 9 derbeliebtesten Ziele.Die beliebtesten Pauschalreise-Ziele im Überblick1. Hurghada (2)*2. Fuerteventura (3)3. Palma de Mallorca (4)4. Funchal (-)5. Marsa Alam (-)6. Teneriffa (5)7. Heraklion (6)8. Agadir (-)9. Antalya (1)10. Gran Canaria (7)* Platzierung in 20161 Woche All Inclusive im 4-Sterne-Hotel schon ab 250 EuroSowohl die Türkei als auch Ägypten werben momentan mit einemunschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis um die Gunst der Urlauber.Aber während sich in Ägypten die Sicherheitslage wieder etwasberuhigt hat, kommt die Türkei nicht zur Ruhe. Das verunsichertTouristen und lässt sie auf andere Ziele wie die Kanaren, Mallorcaoder Griechenland ausweichen. Torsten Richter, Reiseexperte derUrlaubspiraten, kommentiert das Ergebnis: "Wir sehen klar, dass sichdie Investitionen in eine verbesserte Sicherheitslage in Ägyptenausgezahlt haben und das Vertrauen der Urlauber zurückgekehrt ist.Dazu kommt, dass wieder vermehrt attraktive Direktflüge nach Hurghadaund Sharm el Sheikh ab vielen deutschen Abflughäfen angebotenwerden."Trendinsel Madeira, Marokko als Türkei-ErsatzIm Aufwind ist auch die portugiesische Blumeninsel Madeira (Rang 4mit Funchal), die letztes Jahr noch gar nicht unter den Top-10-Zielenzu finden war. Torsten Richter weiß, was für Madeira spricht: "Dieportugiesischen Inseln im Atlantik profitieren ganzjährig von mildenTemperaturen und locken Aktive wie Erholungssuchende mit einem sehrguten Preis-Leistungsverhältnis im Winter." Auch die marokkanischeDestination Agadir hat an Beliebtheit gewonnen. "Marokko macht sichklar als Ersatz für ehemalige Türkei-Reisende bemerkbar. Städte- undBadetrip lassen sich aktuell kaum günstiger kombinieren als zwischenMarrakesh und Agadir", so Richter.Wie sich der Tourismus in der Türkei dieses Jahr entwickeln wird,hängt maßgeblich von den kommenden Wochen ab.Für das Ranking wurden über 2500 Pauschalreisen ausgewertet, dieim Zeitraum vom 1. bis 18. Januar 2017 über das Portalurlaubspiraten.de vermittelt wurden.* Insgesamt haben die Buchungenim Vergleichszeitraum zum Vorjahr über 70 Prozent zugelegt.*Ausgewertet wurden aktive Buchungen, die unter der Rubrik Suchen& Buchen in den ersten 3 Januar-Wochen getätigt wurden. Diesrepräsentiert nur einen Teil der insgesamt über Urlaubspiratenvermittelten Reisen.Pressekontakt:Katja GrafSenior Communications Managerk.graf@holidaypirates.comPhone: +49 (0)30 34 65 50 087Original-Content von: HolidayPirates GmbH, übermittelt durch news aktuell