Hamburg (ots) -- Prävention würde an Bedeutung gewinnen - und lukrativer fürAnbieter- Jüngere und gesündere Befragte in Asklepios Studie stärkerinteressiert- Unter Stress leiden vor allem jüngere Menschen undFrauenCapitation ist ein pauschales Vergütungssystem fürGesundheitsdienstleistungen von Kliniken oder Ärzten für einenbestimmten Zeitraum. Das in der Schweiz, Großbritannien und den USAbereits angewandte Modell belohnt die Qualität der Betreuung undpräventive Maßnahmen. Obwohl noch nicht einmal jeder zehnteBundesbürger "Capitation" kennt, finden 75 Prozent die Idee gut, dassdie Patienten dabei unterstützt werden sollen, möglichst lange gesundzu bleiben. Je besser der eigene Gesundheitszustand und je jünger dieBefragten, desto höher fällt die Zustimmung aus. Neun von zehnDeutschen wären auch grundsätzlich bereit, in Zusammenarbeit mitihrem Arzt etwas für den Erhalt der eigenen Gesundheit zu tun. Dasergab eine repräsentative Umfrage mit 1.000 Befragten des InstitutsToluno im Auftrag der Asklepios Kliniken. Vor kurzem hat derBundesverband Deutscher Privatkliniken ein solches Vergütungsmodellfür ländliche Regionen vorgeschlagen, um dort die medizinischeVersorgung mehr gemäß den Patientenbedürfnissen anpassen zu können."Das Capitation Modell ist noch weitgehend unbekannt, bietet aberneue Möglichkeiten, für die anscheinend sehr viele Menschen offensind, sobald sie davon wissen", sagt Kai Hankeln, CEO der AsklepiosKliniken GmbH & Co. KGaA. "Zum einen könnten damit Ressourcenflexibler in der Versorgung eingesetzt werden", so Hankeln weiter,"ein zweiter Vorteil ist der Anreiz zur Prävention, den neun von zehnBefragten unterstützen." Nach dem von 93 Prozent geäußerten Wunschnach engerer Zusammenarbeit von Haus- und Fachärzten und Kliniken zurVerbesserung der Behandlungsqualität hat die Forderung nach mehr Geldfür die Gesundheitsvorsorge für die Befragten Priorität. Nur jederZweite stimmt der Aussage zu, dass Ärzte sich aktiv darum kümmern,dass ihre Patienten gesund leben. 82 Prozent haben vielmehr denEindruck, Ärzte profitieren mehr von kranken als von gesundenPatienten. Drei Viertel beklagen, Ärzte würden sich meist nur um dieakuten Beschwerden und nicht um die Ursache kümmern, und 58 Prozenthaben manchmal sogar das Gefühl, dass Ärzte unnötige Behandlungenverordnen.Frauen und Ältere eher zur Prävention bereitVon einem Capitation Modell erhoffen sich 38 Prozent, dassüberflüssige Behandlungen vermieden werden, und 30 Prozent, dassdavon das Patientenwohl in den Mittelpunkt gerückt wird - allerdingsfürchten auch 37 Prozent, dass es zu Lasten chronisch Kranker gehenkönnte. Besonders ausgeprägt ist die Befürchtung mit 44 Prozent beiBefragten, die ihren eigenen Gesundheitszustand als "schlecht"einschätzen. Die Offenheit für das Capitation Modell nimmt mit demAlter ab: Während 85 Prozent der unter 30-Jährigen mehr positiveEffekte erwarten, sind es bei den über 60-Jährigen nur noch 65Prozent. Auch vermuten zwei Drittel der Befragten, dass Capitationbesonders gesundheitsbewusste Menschen anspricht. 36 Prozent sehenvor allem Menschen mit gehobener Bildung als Zielgruppe und 35Prozent ältere Menschen - die jedoch selbst wie erwähnt eherskeptisch sind.Frauen sind mit 60 Prozent deutlich mehr als Männer (45 Prozent)bereit, "auf jeden Fall" selbst in der Prävention tätig zu werden.Lediglich eine Minderheit von 7 Prozent der Frauen und 10 Prozent derMänner wären dazu "eher nicht" oder "auf keinen Fall" bereit. DieBereitschaft zur Prävention steigt deutlich mit dem Alter: Währenddie Altersgruppe unter 30 das zu 47 Prozent bestätigt, sind es in derGeneration Ü 60 62 Prozent. 61 Prozent schätzen dabei den Einflussdes Arztes auf die Motivation als eher groß oder sehr groß ein.Gesundheits-Checks, Impfungen und vorbeugendes Rückentraining ambeliebtestenKostenlose Gesundheits-Checks, Impfungen, vorbeugendesRückentraining und persönliche Ernährungsberatung werden alsbesonders geeignet zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerungangesehen. Auch Massagen erfreuen sich einer bestimmten Beliebtheit.Bei Vorträgen, Lauftreffs und Suchtberatung wird weniger Interessevermutet. Immerhin jeder Zweite gibt an, er würde selbst vorbeugendesRückentraining in Anspruch nehmen. Frauen, die ohnehin mehr Interessean Prävention zeigen, wären deutlich mehr als Männer zuGesundheits-Checks, Massagen und Entspannungsverfahren bereit. Obwohldie Bereitschaft zur Suchtberatung sehr gering ist, wären zumindest38 Prozent der Raucher an Entwöhnungskursen interessiert. Mit 72Prozent sieht eine deutliche Mehrheit die Kompetenz für präventiveMaßnahmen beim Hausarzt. Jüngere Menschen sehen hier auch eineKompetenz der Krankenhäuser. Während insgesamt 61 Prozent derBefragten angeben, sehr auf eine gesunde Lebensweise zu achten, sindes in Hamburg mit 54 Prozent deutlich weniger. Während die Hälfte derBefragten angab, mindestens zweimal wöchentlich Sport zu machen,klagen ebenso viele über regelmäßige Rückenschmerzen. Währendinsgesamt durchschnittlich 41 Prozent über regelmäßigen Stressberichten, ist der Anteil höher, je jünger die Befragten sind. Unter30 Jahren sind es sogar 58 Prozent, während unter den Älteren das nurjeder Vierte berichtet. In Hamburg ist der Durchschnitt mit 47Prozent noch höher und auch der Unterschied im Alter extremer (68 vs.21 Prozent). 