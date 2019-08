Paul Gauselmann stiftet 85.000 Bäume gegen den Klimawandel

Espelkamp (ots) - Zeichen setzen für eine bessere Umwelt. Dasmacht der Unternehmer Paul Gauselmann mit einer spontanen Idee ausAnlass seines 85. Geburtstags am 26. August. Seine Begründung: "Umeinen wirkungsvollen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten, möchteich für jedes meiner bisherigen Lebensjahre 1.000 Bäume stiften." DieBäume sollen weltweit gepflanzt werden.Paul Gauselmann, einer der letzten großen deutschenUnternehmenspatriarchen der Nachkriegszeit, wird anlässlich seines85. Geburtstags insgesamt 85.000 Laubbäume stiften. Dies hat derGründer und Vorstandsvorsitzende der international agierendenGauselmann Gruppe bekannt gegeben. Die Gauselmann Gruppe mitStammsitz im ostwestfälischen Espelkamp ist ein führendes Unternehmenin der Unterhaltungsautomatenwirtschaft und der Spieleentwicklung.Insbesondere in der Region Minden-Lübbecke ist der Konzern für seingroßzügiges Mäzenatentum bekannt.Zu seinem 85. Geburtstag will Paul Gauselmann nun ein Zeichensetzen im Kampf gegen den Klimawandel. Er möchte für jedes bisherigeLebensjahr tausend Bäume pflanzen. Das sind 85.000 Bäume. PaulGauselmanns Botschaft: "Die Natur hat mir in meinem langen Leben vielgegeben, ob als Ausgleich zu meinem häufig stressigen Arbeitsalltagoder als Kulisse zahlreicher Familienzusammenkünfte. Als Vater vonvier Söhnen, Großvater von neun Enkelkindern und hoffentlich auchvielen weiteren Nachkommen, möchte ich meinen Beitrag leisten, umnachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen."Paul Gauselmann beruft sich dabei auf Studien, die besagen, dassder Klimawandel durch nichts so effektiv bekämpft werden kann wiedurch Aufforstung. Bäume zu pflanzen, habe das Potenzial bis zu zweiDrittel der bislang vom Menschen verursachten klimaschädlichenCO2-Emissionen aufzunehmen."Da ich privat in einem kleinen grünen Paradies wohnen darf, mitvielen Bäumen und Tieren, möchte ich auch anderswo die Welt ein Stückgrüner machen, denn CO2 und Klimaschutz kennen keine Grenzen, wedergeographisch noch politisch", so Paul Gauselmann.Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell