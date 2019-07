Paukenschlag bei Wirecard-Aktie! Für diesen Discounter werden Zahlungen abgewickelt

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wow, was ist das nur für eine brisante Meldung, die Wirecard (WKN: 747206) per Ende der aktuellen Börsenwoche verkünden konnte? Neben den vielen, vielen Partnerschaften, die der innovative Zahlungsdienstleister in den vergangenen Tagen und Wochen eintüten konnte, ist dem DAX-Konzern nun ein Top-Deal gelungen. Ohne die anderen Kooperationen an dieser Stelle schmälern zu wollen.

Für die Discounterketten Aldi Nord und Aldi Süd wird Wirecard künftig zumindest einen kleinen Teil der Zahlungen abwickeln, was womöglich erst ein kleiner Vorgeschmack sein könnte. Aber langsam. Schauen wir im Folgenden lieber mal ein wenig detaillierter, was Investoren zu dieser Kooperation wissen sollten.

Die durchgesickerten Konditionen

Soweit wir derzeit wissen, haben Wirecard und Aldi Nord sowie Aldi Süd zunächst eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der man künftig im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zusammenarbeiten wolle. Demnach soll der innovative Zahlungsdienstleister künftig zunächst bei Kreditkarten sowie internationalen Debitkarten zusammenarbeiten.

Die hierzulande üblichen Girokarten, die viele von uns noch mit den alten EC-Karten in Verbindung bringen, gehören demnach nicht zu dieser Vereinbarung. Allerdings würden beide Parteien prüfen, ob sie auch in weiteren Bereichen zusammenarbeiten wollen. Der digitale Bezahlmarkt besteht ja schließlich inzwischen nicht mehr bloß aus Kreditkarten und Girokarten.

Zum Umfang dieser Vereinbarungen machten die beiden Unternehmen leider keine Angaben. Allerdings könnte es in Anbetracht der Größe der Discounter-Kette gute Gründe geben, um anzunehmen, dass Aldi hierbei eher zu den bedeutenderen internationalen Kooperationen zählt.

Auch wenn ein Großteil der digitalen Zahlungen insbesondere hierzulande eher über Girokarten abgewickelt wird, könnte alleine aufgrund der schieren Größe von Aldi Nord und Aldi Süd ein erheblicher Anteil für Wirecard übrig bleiben, der künftig abgewickelt wird.

Spannender Blick in die bisherigen Partnerschaften

Zusätzlich zur aktuellen Meldung rund um die neue Kooperation gab es ebenfalls einen interessanten Einblick in die aktuelle Struktur der Partnerschaften, die Wirecard bislang vorweisen kann. So könne der innovative Zahlungsdienstleister gemäß der aktuellen Meldungen bereits auf 280.000 Partnerschaften blicken, für die man bereits tätig ist.

Demnach sei ein Großteil dieser Kooperationen eher für kleinere Transaktionsvolumina verantwortlich. 200 dieser Partnerschaften generierten demnach bereits ein Volumen von über 100 Mio. Euro. 16 Kunden hätten sogar ein Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Euro, was durchaus einen bemerkenswerten Einblick in die aktuelle operative Lage des Zahlungsdienstleisters gibt.

Denn auch wenn viele der gegenwärtigen Partnerschaften eher klein sind, unterstreichen die vielen derzeitigen und insbesondere häufig prominenten Kooperationen, dass Wirecard womöglich aufgrund seiner Bekanntheit eine Schippe drauflegen könnte. Und mit den größeren Partnerschaften der vergangenen Wochen und Monate möglicherweise ein immer diversifizierteres und qualitativ stärkeres Kundenportfolio besitzt, das um weitere prominente Namen erweitert werden kann.

Wichtiger Schritt im heimischen Markt

Auch mit Aldi Nord und Aldi Süd dürfte Wirecard daher nun ein weiterer wichtiger Schritt im heimischen Markt gelungen sein. Insbesondere das Prüfen des Ausbaus der bisherigen Absichtserklärung könnte möglicherweise noch viel Fantasie beinhalten. Wer weiß.

Auch mit dieser Meldung zeigt Wirecard in meinen Augen, wie attraktiv und bekannt der innovative Zahlungsdienstleister nun bereits zu sein scheint. Wir können daher gespannt sein, welche neuen prominenten Kooperationen hier in den kommenden Wochen und Monaten noch folgen werden.

