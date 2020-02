Paukenschlag des BGH im Daimler-Dieselskandal: Klägern ist Gehör zu gewähren

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bremen (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 28.01.2020 -VIII ZR 57/19 - Stellung zu Gunsten der vom Daimler-Dieselskandal betroffenenKläger in einem entscheidenden Punkt bezogen. Der Beschluss ist deswegenwegweisend, weil er die Beweisführung für alle vom Abgasskandal betroffenenKunden erleichtert. Es kommt laut BGH nicht darauf an, ob dasKraftfahrt-Bundesamt (KBA) das Fahrzeugmodell des Klägers bereits zurückgerufenhabe. Die Gerichte hätten den Beweisangeboten des Klägers nachgehen und denSachverhalt aufklären müssen.Im Streitfall ging es um einen Kläger, der einen Pkw Marke Mercedes erworbenhatte. Dieser war mit einem Standard-Dieselaggregat des Daimler-Konzerns mit derinternen Kennung OM651 ausgestattet, der in diversen Modellen des Konzernsverbaut wurde. Das KBA rief bestimmte Modelle mit diesem Motor wegen Verwendungunzulässiger Abschalteinrichtungen zurück und die Staatsanwaltschaft Stuttgartnahm gegen verschiedene Mitarbeiter der Daimler AG u.a. wegen des Verdachts derManipulation an der Motorsteuerungssoftware des Motors OM651 Ermittlungen auf.Auf diese Rückrufe und Ermittlungen berief sich der Kläger und behauptete in denVorinstanzen, dass auch sein Fahrzeug mit einer unzulässigen Abschalteinrichtungausgestattet sei - auch wenn es noch nicht durch das KBA zurückgerufen wordenwar. Er bot Beweise für seine Behauptungen u.a. durch Einholung einesSachverständigengutachtens an. Sowohl das Landgericht Verden als auch dasOberlandesgericht Celle wollten den Kläger mit diesem Vortrag nicht hören undvertraten die Auffassung, der Kläger habe unzureichend vorgetragen. Für eineBeweisaufnahme bestünde deshalb kein Anlass. Die Klage hatte deshalb in beidenInstanzen keinen Erfolg.Obschon der BGH mit seinem Beschluss die Beschwerde des Klägers hiergegen wegeneines formalen Fehlers zurückweisen musste, ließ er sich nicht die Gelegenheitnehmen, die Vorinstanzen in deutlichen Worten zu rügen. Der verfassungsrechtlichgarantierte Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, soder BGH. Der Vortrag des Klägers zu unzulässigen Abschalteinrichtungen sei zwarsehr allgemein gehalten gewesen. Dies habe aber keinesfalls die Zurückweisungdieses Vorbringens gerechtfertigt. Denn der Kläger habe gar keineErkenntnismöglichkeiten hinsichtlich einer von der Daimler AG entwickeltenManipulationssoftware. Es reiche deshalb, wenn er Bezug auf Ermittlungen des KBAund der Staatsanwaltschaft Stuttgart nehme."Dieser Beschluss ist ein Paukenschlag im Daimler-Abgasskandal" sagtRechtsanwalt Lars Murken-Flato von HAHN Rechtsanwälte, die über tausendDaimler-Kläger vor Gericht vertreten. "Der rechtswidrigen Praxis einigerGerichte, Klagen wegen eines angeblich unzureichenden Vortrags abzuweisen, wurdeendgültig ein Riegel vorgeschoben. Mit dem Beschluss erhalten all die Gerichteund Richter Aufwind, die Daimler entweder bereits zum Schadensersatz verurteiltoder die Aufklärung des Skandals durch Beweisaufnahme angestoßen haben", soAnwalt Murken-Flato weiter. "Die Erfolgsaussichten der betroffenen Kunden habensich entscheidend verbessert", weiß Murken-Flato. HAHN Rechtsanwälte rät deshalbinsbesondere allen Mercedes-Käufern zu prüfen, ob auch in ihrem FallSchadensersatzansprüche gegen die Daimler AG bestehen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4532754OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell