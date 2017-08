Pau fordert sofortigen Abschiebestopp für alle Flüchtlinge

Berlin (ots) - Trotz der gestiegenen Kriminalität durch Zuwandererhält die Spitzenkandidatin der Linken, Petra Pau, an ihrer Forderungfest, niemanden in Kriegsgebiete abzuschieben.Sie fordert vielmehr ein Bleiberecht für alle Geflüchtete. ImSommerinterview mit der rbb-Abendschau sagte Pau: "Wenn jemand eineStraftat begeht, dann muss er nicht nur dingfest gemacht werden,sondern auch einer Bestrafung zugeführt werden. Und natürlich mussman sich die Statistiken anschauen: Was ist Gewaltkriminalität (...)und wie wird man dieser Sache Herr? In jedem Fall nicht, in dem manalle Zugewanderten kriminalisiert und unter die Unsicherheit einerplötzlichen Abschiebung stellt, sondern Integration funktioniert nurmit Sicherheit, dass man auch eine Perspektive hat. Und das stehthinter den Positionen der Linken zum Abschiebestopp. Es ist jairrwitzig, dass wir Menschen, die vor Krieg geflohen sind, jetztwieder in Kriegsgebiete schicken und das steckt auch hinter derForderung eines Bleiberechtes für diejenigen, die hier anerkanntsind."Trotz der anhaltenden Bedrohungslage durch terroristischeAnschläge bleibt Pau auch bei der Linken-Forderung, die gesamteAnti-Terror-Gesetzgebung der vergangenen 15 Jahre auf den Prüfstandzu stellen. Sie spricht sich gegen die Vorratsdatenspeicherung undOnline-Durchsuchung aus. Ihr Konzept ist: "Mehr Blau auf die Straße",sprich mehr Polizei - aber ohne mehr Befugnisse.Zum Thema ´Soziale Gerechtigkeit´ präsentiert die Linke eineabgespeckte Version des bedingungslosen Grundeinkommens. "Wir möchteneine sanktionslose Mindestsicherung von 1050 Euro", sagte Pau demrbb. Diese Mindestsicherung solle Bedürftigen ohne aufwendige Anträgebeim Amt zustehen und es den Beziehern ermöglichen, anrechnungsfreinebenher zu arbeiten. Gegen die steigende Kinderarmut solle eineKinder-Grundsicherung eingeführt werden. Es dürfe keinen Unterschiedmachen, ob ein Kind am Kastanien Boulevard in Hellersdorf oder amKu'damm geboren wird.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell