Patuko - Leder- & Textildesign; Kinderkleidung aus Leder (FOTO)

Hamburg (ots) - Patuko - das ist eine kleine Ledermanufaktur in Hamburg Altona,in der selbstentworfene Kleidungsstücke und Taschen aus Leder und Textilgefertigt werden. Kinderkleidung aus Leder dafür ist Patuko schon längerbekannt. Neben verschiedenen Arten von Hausschuhen gibt es unterschiedlicheModelle von atmungsaktiven und wasserabweisenden Kinderlederhosen, die alsAlternative zur Matsch- und Regenhose getragen werden können. Ferner gibt esKleider, Röcke und Westen. Alle Kinderkleidungsstücke sind größenverstellbar, sodass sie über mehrere Jahre mitwachsen. Neben der Kinderkleidung gibt es seiteinigen Jahren auch Produkte für Erwachsene: Umhängetaschen, die zum Rucksacktransformierbar sind sowie Gürteltaschen in einem Materialmix aus Leder undeinzigartigen Stoffen. Die Brokate, Seidensaris, afrikanischen Stoffe oderPolsterstoffe sind Fundstücke von Reisen oder Märkten, können auch ausgedienteMöbel oder Kleider sein und so gibt es von den Taschen jeweils nur wenigeExemplare, was jede zu einer Besonderheit macht. Eine weitere Rarität sind dieLeder- Wickelröcke für Frauen aus weich fallendem Softnubuk.