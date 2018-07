Patterson: Halten oder lieber abgeben?

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Jens Becker den Stand der Dinge bei Patterson einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 24.07.2018 um 16:27 Uhr notierte die Aktie von Patterson an der NASDAQ GS im Segment „Gesundheitspflege-Vertreiber“ mit einem Kurs von 24,19 USD. Die Entwicklung! In den sozialen Medien ist die Stimmung derzeit besonders negativ, allerdings standen weder positive noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.