Patterson Companies Aktie: Einblicke in die Kapitalrendite!

Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) verdiente im zweiten Quartal 62,86 Mio. $, was einem Anstieg von 259,02 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Patterson Companies verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 1,65 Mrd. $, was einem Anstieg von 2,11 % gegenüber Q1 entspricht. Im ersten Quartal erwirtschaftete Patterson Companies einen Umsatz von 1,61 Mrd. $, verlor aber 39,53 Mio. $ an Gewinn.

