Patrizia – Sensationelle Geschäftszahlen für 2016!

erst vor drei Monaten hatte der Immobilien-Investor Patrizia seine Prognose für den 2016 erwarteten operativen Gewinn auf 265 Mio. Euro nach oben geschraubt. Wie sich jetzt gezeigt hat, war aber selbst diese Prognose zu vorsichtig. Denn letztlich erwirtschafteten die Augsburger im Vorjahr ein EBIT von 283 Mio. Euro nach 155 Mio. Euro in 2015.

Satte Gewinne aus Immobilienverkäufen

Das satte Gewinnplus ist unter anderem auf lukrative Immobilienverkäufe zurückzuführen. So erzielte Patrizia allein durch den Verkauf des Wohnungsbestands „Harald“ an die Deutsche Wohnen einen Gewinn von 200 Mio. Euro. Sollte die von Experten erwartete zeitnahe Veräußerung der GBW ähnlich ertragreich verlaufen, braucht man sich um die Gewinnsituation bei Patrizia vorerst keine allzu großen Sorgen zu machen.

Gestiegene Verwaltungsvergütungen

Dies gilt umso mehr, als auch das um die Verkäufe bereinigte operative Ergebnis, das im November noch auf 55 Mio. Euro geschätzt wurde, schlussendlich bei 73 Mio. Euro lag. Gegenüber den 43 Mio. Euro aus dem Jahr 2015 bedeutet das einen Anstieg um 70%. Verantwortlich für dieses mehr als ansehnliche Plus war der Umstand, dass Patrizia zum Teil deutlich höhere Vergütungen für die Immobilienverwaltung durchsetzen konnte. Die bewusst vorsichtigen Prognosen mit der anschließenden Übererfüllung der gesteckten Ziele schaffen natürlich Vertrauen auf Anlegerseite. Vielleicht lässt sich so auch der Abwärtstrend beim Kurs, der seit Dezember 2015 noch knapp intakt ist, endgültig wieder umkehren.

