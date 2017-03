Patrizia Immobilien: Die Zeichen stehen günstig!

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

zur Aktie des Immobilien-Investhauses Patrizia haben sich im März bisher drei unterschiedliche Analysten geäußert. Der Titel konnte bis jetzt die im Spätherbst des vergangenen Jahres eingetretenen Verluste noch nicht wieder wettmachen. Die Anleger können jedoch Hoffnung schöpfen, weil die Kursziele der Experten meist deutlich über dem aktuellen Niveau liegen.

Analyst Philipp Häßler (Investmentbank Equinet) zeigt sich in seiner Studie überzeugt von den zuletzt vorgelegten Kennziffern aus dem vierten Quartal 2016. Durch den positiven Ausblick des Managements von Patrizia sieht Häßler sich in seiner Kaufempfehlung bestätigt. Mit der Prognose für das operative Ergebnis erhöhte er auch seine Gewinnschätzungen leicht.

Das meiste Kurspotenzial wird der Patrizia Immobilien-Aktie von Manuel Martin (Oddo Seydler) zugestanden. Er spricht von starken Eckdaten. Der angehobene Ausblick sei ein Indiz für einen stabilen Geschäftsverlauf. Dieser Meinung schließt sich Analyst Kai Klose (Berenberg Bank) an. Er empfiehlt die Aktie mit denselben Argumenten zum Kauf.

Oddo Seydler: „Buy“ – 27,00 Euro (+58 %)

Berenberg Bank: „Buy“ – 24,00 Euro (+40 %)

Equinet: „Buy“- 22,00 Euro (+28 %)

