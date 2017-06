Patrizia Immobilien-Aktie: Übergeordneter Abwärtstrend drückt auf den Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

der Abwärtstrend dominiert noch immer die Patrizia Immobilien-Aktie. Auf der Hauptversammlung im Juni 2017 wird den Aktionären wieder keine Dividende angeboten. Stattdessen bekommen die Aktionäre im Verhältnis 1:10 Gratisaktien offeriert. Ob Gratisaktien eine Dividende langfristig ersetzen können, ist fraglich. Vom Allzeithoch im Dezember 2015 bei fast 30 Euro, hat sich die Aktie mittlerweile weit entfernt.

Grundlegende Aufwärtstendenz ist zu erkennen und stimmt optimistisch

Wirft man einen Blick auf den Chart, erkennt man, dass die Aktie durch das RSI-Kaufsignal Ende 2016 gestützt wurde und sich seitdem aufwärts bewegt. Am 12. Mai prallte die Aktie jedoch an der abwärts verlaufenden Trendlinie ab und verlor teilweise deutlich an Wert. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder etwas fangen und steigt seitdem wieder an.

Die Abwärtstrendlinie muss überwunden werden, damit sich der Aufwärtstrend durchsetzt

Die nächsten Wochen bleiben spannend, denn unter Umständen greift die Aktie die Trendlinie in einem zweiten Versuch an und es kommt zu einem Ausbruch aus dem bisherigen Trendverlauf.

Ein Beitrag von Johannes Weber.