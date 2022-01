Patrick Zweifel (Pictet): Zinsanhebungen der Fed und die Schwellenländer

Januar 2022



Wenn Amerika niest, bekommt der Rest der Welt eine Erkältung. Und wenn die grösste Volkswirtschaft der Welt die Zinsen anhebt, bekommen Menschen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt die Auswirkungen auf ihre eigenen Kreditkosten zu spüren. Dies gilt insbesondere für die Schwellenländer, in denen Kredite in hohem Umfang in US-Dollar aufgenommen werden.

