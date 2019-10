Patrick Picenoni (ConRen): Ein nie endendes „Goldilocks“-Umfeld ist nicht realistisch

Das makroökonomische Umfeld ist für alle Vermögensklassen nahezu ideal: synchrones, globales Wachstum, niedrige Zinsen, niedrige Inflation etc. Volatilitäten sind niedrig. Kursrückschläge gab es in den letzten Monaten wenige. Doch die Vergangenheit lehrt uns, dass dies nicht ewig anhalten wird. Volkswirtschaften und Finanzmärkte verhalten sich nun mal zyklisch. Viele Märkte befinden sich bereits im Blasenterritorium („The Bubble of Everything“). Wohlgefälligkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



