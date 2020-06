Patrick Picenoni (CONREN): „Managed Markets“

Auf den schnellsten Börseneinbruch (im März) folgte die schnellste Börsenerholung der modernen Wirtschaftsgeschichte. In der letzten Woche dann Ernüchterung: Die Angst vor einer zweiten Welle mit neuen Ausbrüchen in China und einer unübersichtlichen Virus-Lage in den USA enden in tief roten Kursnotierungen.





Die Börsen hatten die Lockerung der Lockdown-Maßnahmen zuvor antizipiert. Die Aufholjagd an den Märkten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung