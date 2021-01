Patrick Picenoni (CONREN): Alles besser im neuen Jahr?

07.01.2021 – Wir werden uns noch lange an das Jahr 2020 erinnern.

Das Jahr, in dem der Startschuss gegeben wurde für das „New Normal 2.0“, für eine massive Liquiditätsschwemme und das direkte Eingreifen in Märkte und Volkswirtschaften. Für eine vor Kurzem nicht für möglich gehaltene Zentralbankpolitik, für anhaltende Niedrigzinsen, für das massive fiskalpolitische Eingreifen von Regierungen – selbst in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung