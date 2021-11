Patrick Mouratoglou, der einflussreichste Tennistrainer der Welt, kooperiert mit HALO Hydration

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

New York (ots/PRNewswire) -Der einflussreichste Trainer in der Welt des Tennissports reiht sich ein in eine Reihe von Profisportlern, Prominenten und prominenten Investoren, die weltweit respektiert und bewundert werden. HALO Hydration hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hydrierungsbranche mit seinen innovativen, zuckerarmen Produkten zu revolutionieren.Patrick Mouratoglou, langjähriger Trainer von Tennislegende Serena Williams, Mentor von ATP Nr. 3 Stefanos Tsitispas und WTA Nr. 23 Coco Gauff sowie Gründer und Vorsitzender der Mouratoglou Academy, der weltweiten Tennisakademie Nr. 1, gab seine Investition und Partnerschaft mit HALO Hydration bekannt, einem Hersteller der nächsten Generation von Elektrolytgetränken mit dem besten Geschmack und der besten Wirkung für Sie.HALO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzensportler, Wellness-Krieger und aktive Lebenskünstler mit erstklassigen Produkten zu versorgen, die mit natürlichen Elektrolyten, 72 Spurenelementen, lebenswichtigen Vitaminen und leistungsstarken Immunboostern gefüllt sind.Patrick, der den Spitznamen "The Coach" trägt, ist seit langem ein Verfechter der Bedeutung einer gesunden Flüssigkeitszufuhr als wichtiger Bestandteil des Trainings und der Regeneration. Er wird HALO Hydration als globaler Botschafter unterstützen, während HALO weiterhin die Hydrierungs-Industrie revolutioniert. Als Zeichen seines Engagements für die Plattform, wird HALO Hydration das bevorzugte Hydrierungsprodukt in der Mouratoglou Academy in Nizza, Frankreich, sowie in den Mouratoglou Tennis Centern auf der ganzen Welt (Dubai, Costa Navarino) sein.Im Rahmen der Einführung der Hydrierungsplattform brachte HALO im Juli 2021 sein neuestes Produkt auf den Markt - hochwertige und wohlschmeckende Elektrolytpulver - und baut ein solides DTC- und Großhandelsgeschäft in den USA und Europa auf. Letzten Monat begann die systemweite Einführung von HALO beim US-Einzelhandels- und Online-Riesen Walmart.Anshuman Vohra, Serienunternehmer, CEO und Mitbegründer, sagte über die Partnerschaft: "Als begeisterter Tennisspieler ist es eine große Ehre, Patrick in unserem Team willkommen zu heißen. HALO Hydration kann sich glücklich schätzen, eine Reihe von hoch angesehenen Profisportlern, Prominenten und klugen globalen Investoren an Bord zu haben. Patricks unübertroffener Erfolg, gepaart mit seinem Engagement für die "Better-for-You"-Mission von HALO, wird diese ohnehin schon außergewöhnliche Gruppe noch weiter ergänzen. Ich freue mich darauf, dass er das ohnehin schon explosive Wachstum von HALO Hydration weiter vorantreiben wird.""Die Vision von Anshuman und seinem Team für HALO Hydration ist klar und einfach: den Menschen eine bessere Flüssigkeitszufuhr zu ermöglichen, damit sie sich schneller erholen und ihre beste Leistung erbringen können. Als Coach und Unternehmer ist es mir ein Anliegen, anderen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und ich glaube, dass Gesundheit und Flüssigkeitszufuhr dabei eine Schlüsselrolle spielen. Ich freue mich, mit einem so zukunftsorientierten Team zusammenzuarbeiten, dass sich darauf konzentriert, das Thema Flüssigkeitszufuhr auf die nächste Stufe zu heben", so The Coach.Jeder Pulverbeutel enthält nur 15 Kalorien, lediglich 1 g Zucker und ist gefüllt mit natürlichen Elektrolyten, 72 bioverfügbaren Spurenelementen aus dem Großen Salzsee in Utah, lebenswichtigen Vitaminen (einschließlich einer gesunden Dosis Vitamin C für das Immunsystem) und anderen leistungsstarken Immunboostern. Alle Geschmacksrichtungen sind individuell formuliert, um den besten Geschmack zu gewährleisten. Das von einer Frau und einer Minorität geführte Unternehmen HALO hat seinen Sitz in New York und ist in Großbritannien auf amazon.co.uk und in den USA bei Walmart, halohydration.com und amazon.com erhältlich. HALO arbeitet daran, eine B-Corporation zu werden, und ESG-Exzellenz ist Teil der Mission.HALO ist in Großbritannien auf amazon.co.uk und in den USA bei Walmart, auf HaloHydration.com und amazon.com erhältlich.Informationen zu HALO HydrationHALO Hydration ist der Erfinder der nächsten Generation von Elektrolytprodukten mit dem besten Geschmack und der besten Verträglichkeit, die Spitzensportler, Wellness-Krieger und aktive Lebenskünstler mit Premiumprodukten versorgen, die ihr Wohlbefinden, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Regeneration auf ein optimales Niveau heben.Informationen zu Patrick MouratoglouPatrick Mouratoglou, bekannt als The Coach, ist eine der gefragtesten Persönlichkeiten im Tennis. Mouratoglou ist Eigentümer der Mouratoglou Academy, Europas Tennisakademie Nr. 1. Zu seinen frühen Absolventen gehören Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov und Anastasia Pavlyuchenkova. Im Jahr 2013 kreuzten sich seine Wege mit denen von Serena Williams, der er dabei half, von einer großen zu einer legendären Frau zu werden. Zusammen gewannen sie 10 Grand-Slam-Titel. Er ist der Mentor von ATP Nr. 3 Stefanos Tsitsipas und WTA Nr. 23 Coco Gauff und gilt weithin als führend im Tennis-Scouting.Im Jahr 2020 gründete er UTS (Ultimate Tennis Showdown), eine disruptive Tennisliga. Danach gründete er zwei Tenniszentren in Griechenland und in Dubai, in Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Hotels und Resorts der Welt. Außerdem war er als TV-Berater für ESPN, Eurosport und Fox Asia tätig. Angetrieben von seiner Leidenschaft, seiner Entschlossenheit und dem Wunsch, denjenigen etwas zurückzugeben, die davon träumen, das höchste Niveau im Tennis zu erreichen, ist Mouratoglou zum Gesicht des Tennis von morgen geworden.Pressekontakt:Anne Chatain,anne@halohydration.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1688448/Patrick_Mouratoglou.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1688447/HALO_Hydration_Logo.jpgOriginal-Content von: HALO Hydration, übermittelt durch news aktuell