Baden-Baden / Bodensee (ots) -Weitere Gäste der Sendung sind u. a. der Unternehmer Wolfgang Grupp sowie derKünstler Leon Löwentraut / 16. November 2019, 22:50 Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieserWoche Sänger Patrick Lindner, der Künstler Leon Löwentraut, Unternehmer WolfgangGrupp sowie Gerti Kusseler, die nach Südafrika ausgewandert ist. Die Moderatorinspricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Einespannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mitdem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" amSamstag, 16. November, 22:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird dieSendung jeweils freitags, am Vortag.Patrick LindnerIn diesem Jahr feiert der Sänger sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Mit dem Song"Die kloane Tür zum Paradies" belegte er 1989 den zweiten Platz beim "Grand Prixder Volksmusik" und schaffte seinen Durchbruch als Sänger. Inzwischen hatPatrick Lindner 26 Alben veröffentlicht und ist unter anderem mit einem Bambiund fünf Goldenen Stimmgabeln ausgezeichnet worden. In "Talk am See" spricht erüber seine Pläne für das nächste Jahr - denn 2020 wird es für ihn auch einigeprivate Jubiläen geben.Wolfgang GruppMit dem erfolgreichen schwäbischen Unternehmer verbinden die Deutschen vor allemeines: "Made in Germany". Der agile Diplom-Kaufmann geht auch mit 77 Jahrentäglich in sein Büro in Burladingen und feiert aktuell gerade sein 100.Firmenjubiläum. Bundesweite Bekanntheit erreichte Wolfgang Grupp außerdem mitwütenden Reden und der Forderung nach Unternehmerhaftung. Wer von seinen Kinderndie Nachfolge übernehmen wird, warum er am Mittag Müsli isst und wie er sich fithält, erzählt er Gaby Hauptmann.Gerti KusselerDie Stuttgarterin Gerti Kusseler und ihr Mann Philipp sind 1999 aufgrund ihrergroßen Liebe zu Wildtieren nach Südafrika ausgewandert und haben sich eine Farmgekauft. Dort bieten sie Pferdesafaris an, bei denen ihre Gäste Elefanten,Löwen, Leoparden, Nashörner und Büffel beobachten können. Die Tierliebhaberwerden auch über eine Herzensangelegenheit berichten: ein Entwicklungsprojektzum Schutz der Wildtiere.Leon LöwentrautDer 21-Jährige aus Kaiserlautern ist der Shootingstar der Kunstszene: Mit 7Jahren begann er zu malen, mit 15 Jahren stellte er in Galerien seine Werke vorund mit 17 Jahren schaffte er schließlich seinen Durchbruch. Heute ist erinternational gefragt und seine abstrakten, farbenfrohen Gemälde werden in NewYork, London, Florenz und Singapur ausgestellt. Welche große Ehre ihm aktuellzuteil wurde und welches große Ziel er sich vor seinem 30. Lebensjahr gesetzthat, wird er in der Sendung berichten.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 16. November 2019, 22:50 Uhr, SWRFernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/swrfernsehen-talk-am-see-patrick-lindner-2019Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell