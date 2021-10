Patrick Industries Aktie: In selten guter Lage!

Patrick Industries weist am 28.10.2021, 09:30 Uhr einen Kurs von 77.35 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Bauprodukte" geführt.

Unsere Analysten haben Patrick Industries nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,77 liegt Patrick Industries unter dem Branchendurchschnitt (72 Prozent). Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 38,34 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Patrick Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (97 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 25,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,35 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Patrick Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Patrick Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 24,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,89 Prozent im Branchenvergleich für Patrick Industries bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,36 Prozent im letzten Jahr. Patrick Industries lag 11,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.