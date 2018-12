München (ots) -Patrick De Souza Campelo Feldmann alias PATROX ist ein Multitalentmit erstklassigen Referenzen. Er ist ein erfolgreicher Tänzer undEntertainer ("Das Supertalent" und "Got To Dance") der inzwischenseine Fans mit eigenem YouTube Kanal und zahlreichen Videosbegeistert. Erfolg als Headcoach für Breakletics und Auftritte für"2H2B Crew" und den "Flying Steps" runden sein Profil ab. Mit einerKombination aus Tanzakrobatik und Entertainment hebt sich PATROX ausder Menge hervor. Bruce Darnell lobt den leidenschaftlichen Tänzermit den Worten..."Ich habe noch keinen Besseren gesehen".Auf fröhliche und herzliche Art und Weise schafft PATROX es seinenZuschauern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und auf hohem Niveau zuunterhalten. Ob als Tänzer, Entertainer oder Moderator, derenergiegeladene Tänzer begeistert seine Fans durch individuellzugeschnittene Tanzperformances.Zitat PATROX: "Ich bin 29 Jahre alt und versuche die Welt einStück besser zu machen. Ich mache alles im Bereich Entertainment,Tanz, Sport, Comedy, Schauspiel, Motivation und was mit viel Spaß undFreude zu tun hat. Das größte für mich ist, wenn ich den Menschen einLachen schenken kann um sie stark zu machen für den Alltag."#WeheyHaveAGoodDaySendetermine Masters of Dance ProSieben:Donnerstag, 13.12.18; 20.15hDonnerstag, 20.12.18; 20.15hDonnerstag, 27.12.18; 20.15hDonnerstag, 03.01.19; 20.15hDonnerstag, 10.01.19; 20.15h (Finale)Zusätzlich red. Das Starmagazin (redaktioneller Beitrag über seinePerson):Donnerstag, 03.01.19 und 10.01.19; je im Anschluss an "Masters ofDance" ca. 23.00hPatrick De Souza Campelo Feldmann alias PATROX wird ab sofort vonRMC in den Bereichen Presse-Öffentlichkeitsarbeit, Marketing undSponsoring vertreten. RMC ist eine international tätige Marketing-und Kommunikationsagentur mit Sitz in Los Angeles und München.Schwerpunkte liegen im weltweiten Lifestyle-Marketing."Wir sind absolut begeistert einen so sympathischen Künstler beiuns an Board zu haben, er hat sehr viel Potential", freut sichKirstin Roegner, Managing Director RMC GmbH.Rosimar Saran-Hafner verantwortet exklusiv das Management und dasBooking. "Seine positive Ausstrahlung und seineBegeisterungsfähigkeit haben mich sofort überzeugt", freut sichRosimar Saran-Hafner.Weitere Informationen über Patrox: www.patrox.tvPressearbeit, Marketing & Sponsoring:Kirstin Roegnerkirstin.roegner@rmc-consult.com+49 (0)171-7714650www.rmc-consult.comManagement, Booking:Rosimar Saran-Hafner+49 (0)170-3426463management@patrox.tvwww.patrox.tvOriginal-Content von: Patrox - Tänzer, übermittelt durch news aktuell