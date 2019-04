Patrick Breyer und Alvar Freude diskutieren über Chancen und Risiken der Digitalisierung

Stuttgart (ots) - Am vergangenen Montag haben Patrick Breyer,Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl, und Alvar Freude,Softwareentwickler, Referent beim LfDI Baden-Württemberg und Autor,über die Digitalisierung diskutiert."Die Hersteller sind aktuell nicht zur Sicherheit verpflichtet.Viele Fragen sind da noch ungeklärt. Brauchen wir eine Update-Pflichtfür Hersteller? Müssen für Passwörter nicht Mindestanforderungen her?Da haben wir 17 Punkte an das Innenministerium geschickt und keineAntwort bekommen," kommentiert Patrick Breyer die laschen Regularien.Breyer spricht sich für den verpflichtenden Einsatz vonVerschlüsselungs-Technologien aus: "Bei der Privacy-Verordnung, diejetzt kommen soll, hat das Parlament nur einen zaghaften Vorstoß zurverpflichtenden Verschlüsselung gemacht. Der Rat hat das wiederbrutal rausgestrichen. Da frage ich mich: Haben wir nichts aus demNSA-Skandal gelernt? Dass es bis heute keine Verschlüsselungspflichtgibt, ist mir unverständlich."Das Grundproblem sieht Breyer in der Beeinflussung beimGesetzgebungsverfahren: "Das Problem ist: Die EU regelt falsch. Siehat ein Lobbyismus-Problem. Das führt dazu, dass große Unternehmenbegünstigt werden und kleine Unternehmen darunter leiden."Alvar Freude äußert sich zur künstlichen Intelligenz: "Was man beider künstlichen Intelligenz nie vergessen darf: Es ist meist nichtsweiter als dumme Statistik. Das funktioniert oft gut, das muss esaber nicht. Bei komplexeren Entscheidungen reicht Statistik nichtmehr aus. Wenn maschinelle Entscheidungen Rechtswirkung haben, halteich das für fragwürdig."Auch die zahlreichen Datenskandale bei Facebook waren Thema derDiskussion."Facebook versucht, jeden User genau zu kategorisieren und ihn ineine Schubade zu stecken. Da müssen wir uns schon Gedanken machen,was das für Auswirkungen hat, gerade auch im Wahlkampf. Den meistenist auch nicht bekannt, dass das auch außerhalb von Facebookpassiert. Facebook hat auf vielen Webseiten Elemente eingebaut. Daskönnten sie ändern, aber das möchten sie nicht", so Alvar Freude.Die Rufe nach einer Zerschlagung von Facebook kommentiert PatrickBreyer: "Ich glaube nicht, dass eine Zerschlagung von Facebookrealistisch ist. Was mich an dem Unternehmen ärgert ist, dass vielenicht davon wegkommen. Durch den Netzwerk-Effekt hat man keine freieWahl." Breyer fordert deshalb offene Schnittstellen, um dieKommunikation zwischen Facebook und anderen Diensten zu ermöglichen."Wenn man das machen würde, hätten auch datenschutzfreundlicheDienste eine Chance."Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell