Patrick Bartos für europäischen Management-Preis nominiert

Linz (ots) - Kreativ-Geschäftsführer als Kulturmanager des Jahres 2019vorgeschlagenLaut dem Achten Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht ist der kreativeSektor in Oberösterreich während der Tätigkeit von Patrick Bartos als Leiter derCREATIVE REGION Linz & Upper Austria GmbH um mehr als ein Drittel auf 20.000Beschäftigte und 2,4 Milliarden Euro Umsatzerlöse gestiegen. Die CREATIVE REGIONist heute eine Vorzeigeorganisation für den Aufbau eines kreativwirtschaftlichenÖkosystems und hat vor kurzem ein 4-Millionen-Euro EU-Leitprojekt an Landgezogen.Aufgrund dieser Erfolge wurde Patrick Bartos in die exklusive Liste derKandidaten für den "Europäischen Kulturmanager des Jahres" 2019 aufgenommen. Erist nach 2015 und 2017 bereits zum dritten Mal nominiert. Die Auszeichnung wirdjährlich von der Berliner Agentur "causales" verliehen. Im Vorjahr wurde derTitel an Amelie Deuflhard, Intendantin des Theater Kampnagel Hamburg vergeben.Am 7. November wird im Rahmen eines Galaabends in der UNESCOWeltkulturerbestätte Zeche Zollverein bekanntgegeben welche Persönlichkeit als"Europäischer Kulturmanager des Jahres" 2019 ausgezeichnet wird.