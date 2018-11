Berlin (ots) - Berlin, 20.11.2018 - "Ökonomisches Handeln hat inunserem Gesundheitswesen seine Berechtigung. Aber die Ökonomie mussden Zielen der Medizin dienen - und nicht umgekehrt." Das sagte derPräsident der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery, zur Eröffnung der Tagung "BÄK im Dialog -Patientenversorgung unter Druck" am vergangenen Samstag in Berlin.Vertreter aus Klinik und Praxis sowie aus Wissenschaft, Wirtschaftund Selbstverwaltung diskutierten Dimension und Folgen derKommerzialisierung im deutschen Gesundheitswesen sowie den Umgang mitihr."Eine qualitativ hochwertige Versorgung in Stadt und Land bedingt,dass Monopole vermieden und der freiberufliche Charakter derärztlichen Tätigkeit sowie die Wahlfreiheit der Patienten erhaltenwerden", sagte Montgomery mit Blick auf Übernahmen vonGesundheitseinrichtungen durch sogenanntePrivate-Equity-Gesellschaften. "Wir brauchen Regelungen, mit denendie Größe von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Ketten aufein für die Versorgung sinnvolles Maß begrenzt wird. Vorstellbar istauch eine zeitliche Begrenzung der Zulassung von MVZ."Deutschland sei erst am Anfang einer Entwicklung, die in anderenLändern schon weiter fortgeschritten ist, berichtete Dr. Franz-RobertKlingan von der Unternehmensberatung Bain & Company. "VielePrivate-Equity-Fonds wollen die Wachstumschancen in derGesundheitsbranche nutzen, die sich aus der Demografie, demanhaltenden Kostendruck und der eingesetzten Konsolidierung ergeben."Aus seiner Sicht wird Regulierung im Gesundheitswesen auch weiterhineine große Rolle spielen. Sie wird sich aber an den Bedürfnissen derBeteiligten orientieren müssen, um qualitätsgerechte Versorgung zusichern.Prof. Dr. Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik,Geschichte und Theorie der Medizin der Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen, forderte eine "ethisch verantwortete Ökonomie". Dies bedürfeeiner konzertierten Aktion von Gesundheitspolitik, Krankenhausträgernund Ärzteschaft. Wie sich die zunehmende Ökonomisierung in derMedizin auf besonders schutzbedürftige Patientengruppen auswirkt,erläuterte Dr. Annic Weyersberg vom "Cologne Center for Ethics,Rights, Economics, and Social Sciences of Health" der Universität zuKöln am Beispiel der Kinderheilkunde. Die mehrdimensionaleVulnerabilität von Kindern verlange ein besonderes Maß an Fürsorgeund Gesundheitsförderung. Ausreichende Sicherstellungszuschläge sowieeine Anpassung des Fallpauschalensystems in den Kliniken sind ausihrer Sicht mögliche Wege. Auch Prof. Dr. Paul Ulrich Unschuld vonder Charité - Universitätsmedizin Berlin warnte vor den Folgen derKommerzialisierung: "Das System droht zu entgleisen." Diagnose,Therapie und auch die Prävention würden zunehmend dem Diktat einerIndustrialisierung der Abläufe und der Strukturen unterworfen."Für uns klinisch tätige Ärzte ist der ökonomische Druck durchBenchmarking und Zielvorgaben sowie Arbeitsverdichtung undPersonalabbau täglich spürbar", berichtete BÄK-Vorstandsmitglied Dr.Susanne Johna. Sie forderte einen "Strategiewechsel" der Politik. DerFokus müsse auf eine bedarfsorientierte Versorgung, statt auf dieReduktion der Kosten gelegt werden. Ihre BÄK-Vorstandskollegin Dr.Heidrun Gitter ging auf sogenannte Zielvereinbarungen inChefarztverträgen ein und berichtete über die Arbeit der eigenshierfür eingerichteten Koordinierungsstelle bei derBundesärztekammer. "Zielvereinbarungen können sinnvoll sein, etwawenn sie die Verbesserung der Versorgungsqualität und der Abläufeoder die Nutzung von Beinahe-Fehlermeldesystemen zum Inhalt haben.Problematisch wird es dann, wenn Zielvereinbarungen dazu führen, dassärztliche Entscheidungen zu Lasten des Patienten beeinflusst werden."Dr. Ellen Lundershausen, ebenfalls Mitglied im Vorstand derBundesärztekammer, richtete den Blick auch auf die eigenen Reihen undappellierte an die Chefärzte und Weiterbilder, Haltung zu zeigen."Wenn junge Ärzte einen kritischen Chef haben, werden sie selbsteinmal kritischer gegenüber der Geschäftsführung auftreten", sagtesie.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell